Месси: это ложь, что я управляю сборной Аргентины или говорю, кого вызывать

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который вместе с национальной сборной Аргентины находится в России, дал интервью TyC Sports, в ходе которого опроверг информацию, что говорит главному тренеру Хорхе Сампаоли, кого вызывать в главную команду страны.

«Это ложь. Я не управляю сборной и никогда не ставил игрока в состав и не говорил, кого стоит брать, а кого нет», — сказал Месси.

Напомним, что сборная Аргентины 11 ноября в Москве сыграет против сборной России. Спустя три дня аргентинцы в Краснодаре встретятся с Нигерией.

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