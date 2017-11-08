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ЧМ-2018 - Европа
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Месси: это ложь, что я управляю сборной Аргентины или говорю, кого вызывать

Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который вместе с национальной сборной Аргентины находится в России, дал интервью TyC Sports, в ходе которого опроверг информацию, что говорит главному тренеру Хорхе Сампаоли, кого вызывать в главную команду страны.

«Это ложь. Я не управляю сборной и никогда не ставил игрока в состав и не говорил, кого стоит брать, а кого нет», — сказал Месси.

Напомним, что сборная Аргентины 11 ноября в Москве сыграет против сборной России. Спустя три дня аргентинцы в Краснодаре встретятся с Нигерией.

Приобрести билеты на матч Россия – Аргентина можно на «Чемпионате».

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Источник: TyC Sports Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Барселона Лионель Месси ЧМ-2018
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