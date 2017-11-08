«Спартак-2» потерпел третье поражение подряд в ФНЛ

Сегодня, 8 ноября, состоялось три матча в 26-м туре Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» на своём поле принимал курский «Авангард» и потерпел поражение со счётом 0:1.

Единственный мяч в в составе гостей забил нападающий Хызыр Аппаев. Победа позволила курской команде подняться в турнирной таблице на 12-е место. Для москвичей это поражение стало третьим подряд в ФНЛ.

«Ротор-Волгоград» в родных стенах встречался с петербургским «Динамо» и разошёлся миром — 0:0. «Шинник» принимал «Кубань», и командам также не удалось открыть счёт.