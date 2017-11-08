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«Спартак-2» потерпел третье поражение подряд в ФНЛ

Футбол

Сегодня, 8 ноября, состоялось три матча в 26-м туре Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» на своём поле принимал курский «Авангард» и потерпел поражение со счётом 0:1.

Единственный мяч в в составе гостей забил нападающий Хызыр Аппаев. Победа позволила курской команде подняться в турнирной таблице на 12-е место. Для москвичей это поражение стало третьим подряд в ФНЛ.

«Ротор-Волгоград» в родных стенах встречался с петербургским «Динамо» и разошёлся миром — 0:0. «Шинник» принимал «Кубань», и командам также не удалось открыть счёт.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
08 ноября 2017, среда. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
0 : 1
Авангард К
Курск
0:1 – Аппаев – 76
ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
08 ноября 2017, среда. 14:00 МСК
Ротор-Волгоград
Волгоград
0 : 0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
08 ноября 2017, среда. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
0 : 0
Кубань
Краснодар
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Динамо СПб Кубань Спартак-2 ФК Авангард Курск ФК Ротор-Волгоград Шинник
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