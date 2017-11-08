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«Томь» обыграла «Крылья Советов» и покинула зону вылета ФНЛ

Футбол

В 22-м туре первенства Футбольной национальной лиги «Томь» в родных стенах встречалась с «Крыльями Советов». Хозяева поля смогли добиться победы благодаря единственному голу, который в первом тайме забил нападающий Александр Соболев. В составе самарцев на 55-й минуте был удалён полузащитник Денис Ткачук.

Победа позволила томской команде покинуть зону вылета ФНЛ и подняться на 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов», в свою очередь, упустили возможность приблизиться к лидирующему «Енисею» и рискуют опуститься на третье место, если «Оренбург» в своём матче обыграет красноярскую команду.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
08 ноября 2017, среда. 14:30 МСК
Томь
Томск
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 – Соболев – 21
Удаления: нет – Ткачук, 53
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Крылья Советов Денис Ткачук
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