«Зенит-2» уступил «Сибири» и не смог покинуть зону вылета

«Зенит-2» потерпел поражение в матче 22-го тура ФНЛ. В Новосибирске подопечные Анатолия Давыдова встречались с «Сибирью». В первом круге питерцы выиграли – 2:1, но в отчётном противостоянии уступили с 1:3.

Под занавес первого тайма «Сибирь» сумела распечатать ворота гостей. Гол на счету Виталия Галыша – 1:0. В начале второй половины хозяева развили успех. На сей раз результативный удар удался Роману Беляеву – 2:0. «Зенит» усилиями Андрея Панюкова отыграл один мяч на 63-й минуте, но не сумел уйти от поражения. Более того, в компенсированное время Руслан Магаль забил третий мяч, установив окончательный результат — 3:1.

Питерцы, в активе которых 21 очко, остались на 16-м месте. «Сибирь» поднялась на 9-ю строчку. Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».