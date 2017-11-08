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«Зенит-2» уступил «Сибири» и не смог покинуть зону вылета

Футбол

«Зенит-2» потерпел поражение в матче 22-го тура ФНЛ. В Новосибирске подопечные Анатолия Давыдова встречались с «Сибирью». В первом круге питерцы выиграли – 2:1, но в отчётном противостоянии уступили с 1:3.

Под занавес первого тайма «Сибирь» сумела распечатать ворота гостей. Гол на счету Виталия Галыша – 1:0. В начале второй половины хозяева развили успех. На сей раз результативный удар удался Роману Беляеву – 2:0. «Зенит» усилиями Андрея Панюкова отыграл один мяч на 63-й минуте, но не сумел уйти от поражения. Более того, в компенсированное время Руслан Магаль забил третий мяч, установив окончательный результат — 3:1.

Питерцы, в активе которых 21 очко, остались на 16-м месте. «Сибирь» поднялась на 9-ю строчку. Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
08 ноября 2017, среда. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
3 : 1
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:0 – Галыш – 43, 2:0 – Беляев – 49, 2:1 – Панюков – 63, 3:1 – Магаль – 90+2
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Зенит-2 ФК Сибирь
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