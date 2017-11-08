Матюиди: надеюсь, что смогу стать частью истории «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, который перешёл в туринский клуб летом этого года из «ПСЖ», рассказал о своей адаптации в Италии.

«Честно говоря, я не думал, что у меня получится так хорошо начать карьеру в „Ювентусе“. Когда ты переезжаешь в новую страну, то требуется время на адаптацию, но я быстро привык к Турину и к новой команде. В клубе сделали всё, чтобы помочь адаптироваться мне и моей семье.

Что меня поразило в «Ювентусе» больше всего? Две вещи. Первая — это музей, в котором стоят 35 скудетто и два кубка чемпионов. Вторая вещь — это рабочая этика. Она впечатлила меня.

Когда я перешёл в «Ювентус», то мне рассказали о представителях Франции, которые творили историю клуба: Мишель Платини, Зинедин Зидан, Давид Трезеге, Дидье Дешам, Тьерри Анри. Надеюсь, что смогу оставить свой след в этой команде и стать частью истории «Ювентуса», — рассказал Матюиди.