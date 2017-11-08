Нойштедтер — болельщикам: после игр хотим с вами вместе фестивалить

Игрок сборной России Роман Нойштедтер ответил на вопрос о шансах команды на ЧМ-2018.

«У сборной России есть шанс выиграть чемпионат мира. Мы играем дома, у нас большая поддержка. Есть ещё два месяца на подготовку. Видим, что все развиваются, молодые ребята особенно. Для всей страны это кайф, что чемпионат мира будет проходить у нас. Сыграть дома на чемпионате мира для футболиста — это самая большая мечта, большей не бывает», — сказал Нойштедтер в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».



Нойштедтер также лично обратился к болельщикам: «Уважаемые болельщики. В следующих матчах будем делать всё, чтобы выигрывать. После игр хотим с вами вместе фестивалить, чтобы чемпионат мира был кайфом и весь мир был в задышке».

Приобрести билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».