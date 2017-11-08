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Слуцкий прилетел в Москву и встретился с руководством ЦСКА

Футбол

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Халл Сити», прилетел в Москву для встречи с руководством «армейского» клуба. Сегодня Слуцкий встретился и долго вёл переговоры с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц, утверждает «Советский спорт».

«Халл» под руководством Слуцкого потерпел три поражения подряд и после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

В настоящее время главным тренером ЦСКА является Виктор Гончаренко.

Болельщики «Халла» активно используют хэштег #SlutskyОut в социальных сетях
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Халл Сити Леонид Слуцкий Роман Бабаев
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