Чонтофальски: было немного грустно попадать в запас «Зенита» только из-за лимита

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски вспомнил о ротации на позиции первого номера с Вячеславом Малафеевым в 2007 году.

«Вообще, насколько я помню, в 2007-м мы часто менялись в воротах, но при этом вторую половину сезона играл почти только я, и на замену выходить уже было не надо. А когда Слава получил красную карточку в матче со «Спартаком», не было времени ни о чём думать. Щитки, перчатки — и давай на поле! А так я был доволен. Это был один из лучших сезонов в карьере.



Когда я оставался на скамейке, болел за Славу, но было немного грустно, потому что несколько раз я попадал в число запасных только из-за лимита на легионеров.



Помню, летом, когда я уже надолго встал в ворота, мы были на четвёртом месте, а закончили в итоге на первом. Вот главное, что поменялось. При этом, возвращаясь к предыдущему вопросу, скажу, что, когда оставалось три игры, Дик Адвокат пришёл за мной и за Славой и сказал нам: «Вы для меня одинаково сильные вратари. Камил, ты сделал хорошую работу, но нам нужны российские игроки в составе. Я ничего не могу сделать. Должен играть Слава, за счёт лимита на легионеров». Но что сказать, команда продолжила играть и выигрывать. «Зенит» выиграл тот чемпионат именно как команда. Это была большая радость!» — цитирует Чонтофальски сайт клуба.