100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гюндоган: честно говоря, я думаю, что АПЛ во многом привлекательнее Бундеслиги

Футбол

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», сравнил АПЛ и Бундеслигу.

«Английский футбол находится на подъёме, АПЛ очень интересна и популярна. Честно говоря, я думаю, что АПЛ во многом привлекательнее Бундеслиги. Этот чемпионат более увлекательный.

Если у игрока есть выбор — играть за средний клуб в АПЛ или середняк Бундеслиги, то он, скорее всего, выберет АПЛ. Кроме того вы будете зарабатывать больше в большинстве английских клубов», — цитирует Гюндогана SPORT BILD.

Янузай: Мойес — хороший тренер, но ему нужно доверие игроков
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Илкай Гюндоган АПЛ Бундеслига
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент