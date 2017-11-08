Гюндоган: честно говоря, я думаю, что АПЛ во многом привлекательнее Бундеслиги

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», сравнил АПЛ и Бундеслигу.

«Английский футбол находится на подъёме, АПЛ очень интересна и популярна. Честно говоря, я думаю, что АПЛ во многом привлекательнее Бундеслиги. Этот чемпионат более увлекательный.



Если у игрока есть выбор — играть за средний клуб в АПЛ или середняк Бундеслиги, то он, скорее всего, выберет АПЛ. Кроме того вы будете зарабатывать больше в большинстве английских клубов», — цитирует Гюндогана SPORT BILD.