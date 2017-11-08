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Уткин: по разбору момента с Вернблумом мы поняли, что Будогосский сошёл с ума

Футбол

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением об инциденте между полузащитниками Понтусом Вернблумом и Алексеем Миранчуком в матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2). Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, разбирая этот эпизод, поддержал арбитра встречи Сергея Карасёва, который показал шведу жёлтую карточку за удар локтем.

«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасёв точно поплыл в матче «Локомотив» — ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля.

Жёлтая карточка Васину? По правилам предусматривается удаление, и неважно, кто его считает двойным, тройным, семерным. Такое наказание есть в правилах, и я себе сделал закладочку, чтобы спросить у сведущего человека, не изменилось ли что-то. Не Будогосского, а разумного квалифицированного судью в настоящем, а не в прошлом и не находящегося ни на каком излечении. Чистый выход один на один, свалили футболиста. Это прямая красная, если исходить из правил», — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Эпизод с ударом Вернблума можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.

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Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Локомотив Андрей Будогосский Василий Уткин Виктор Васин Понтус Вернблум Сергей Карасёв — Футбол Футбольное судейство
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