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Почеттино: не волнуйтесь, Кейн будет готов к дерби с «Арсеналом»

Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Гарри Кейн поможет своей команде в гостевом матче 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (18 ноября).

«Не волнуйтесь, он будет готов к матчу с „Арсеналом“, — цитирует Почеттино Sky Sports.

Кейн испытывает проблемы с подколенным сухожилием и накануне покинул расположение сборной Англии, форвард «Тоттенхэм Хотспур» не поможет национальной команде в ближайших товарищеских матчах с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

Кейн и Уинкс не помогут сборной Англии в матчах с Германией и Бразилией
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Тоттенхэм Хотспур Гарри Кейн Маурисио Почеттино Травмы — футбол
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