Почеттино: не волнуйтесь, Кейн будет готов к дерби с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Гарри Кейн поможет своей команде в гостевом матче 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (18 ноября).

«Не волнуйтесь, он будет готов к матчу с „Арсеналом“, — цитирует Почеттино Sky Sports.

Кейн испытывает проблемы с подколенным сухожилием и накануне покинул расположение сборной Англии, форвард «Тоттенхэм Хотспур» не поможет национальной команде в ближайших товарищеских матчах с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).