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Гуренко расторг контракт с Федерацией футбола Сербии

Футбол

Белорусский специалист Сергей Гуренко, работавший в тренерском штабе сборной Сербии и помогавший недавно уволенному Славолюбу Муслину, расторг контакт с сербской федерацией по соглашению сторон, сообщает пресс-служба минского «Динамо».

Известный в прошлом футболист, проведший значительную часть карьеры в московском «Локомотиве», сосредоточится на работе с динамовцами в ближайшем товарищеском матче «Арсенал» — «Динамо-Минск», который пройдёт в Туле 11 ноября.

Сборная Сербии 10 и 14 ноября проведёт товарищеские матчи со сборными Китая и Южной Кореи.

Муслин покинул пост главного тренера сборной Сербии
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Сербии - Футбол ФК Динамо Минск Сергей Гуренко ЧМ-2018
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