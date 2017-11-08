Гуренко расторг контракт с Федерацией футбола Сербии

Белорусский специалист Сергей Гуренко, работавший в тренерском штабе сборной Сербии и помогавший недавно уволенному Славолюбу Муслину, расторг контакт с сербской федерацией по соглашению сторон, сообщает пресс-служба минского «Динамо».



Известный в прошлом футболист, проведший значительную часть карьеры в московском «Локомотиве», сосредоточится на работе с динамовцами в ближайшем товарищеском матче «Арсенал» — «Динамо-Минск», который пройдёт в Туле 11 ноября.



Сборная Сербии 10 и 14 ноября проведёт товарищеские матчи со сборными Китая и Южной Кореи.

Муслин покинул пост главного тренера сборной Сербии