Талалаев: «Тамбову» должно было повезти, слишком много мы теряли очков

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился мыслями о победе над «Балтикой» (2:1) в 22-м туре ФНЛ. Решающий мяч вышедший на замену Максим Трусевич забил на 95-й минуте.

«Хочу поздравить команду с победой, а также болельщиков. Нам должно было наконец-то повезти. Слишком много мы теряли очков. Мы знали, что придётся играть с одной из самых организованных команд лиги, одной из самых интересных команд и по комплектованию, и по качеству игры. Предполагали, что будет много борьбы, и не уступили в ней.



Хотелось бы поблагодарить игроков за исполнение договорённостей. Мы были настроены сегодня на победу, получив болезненную пощёчину в Калининграде. Мы знали, что «Балтика» 75% своих голов забивает до 70-й минуты. Прогнозировали, что в концовке нам нужно будет прибавлять. Сегодня закономерен был бы ничейный результат, но нам повезло в конце матча», — цитирует Талалаева сайт ФНЛ.