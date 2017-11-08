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Талалаев: «Тамбову» должно было повезти, слишком много мы теряли очков

Футбол

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился мыслями о победе над «Балтикой» (2:1) в 22-м туре ФНЛ. Решающий мяч вышедший на замену Максим Трусевич забил на 95-й минуте.

«Хочу поздравить команду с победой, а также болельщиков. Нам должно было наконец-то повезти. Слишком много мы теряли очков. Мы знали, что придётся играть с одной из самых организованных команд лиги, одной из самых интересных команд и по комплектованию, и по качеству игры. Предполагали, что будет много борьбы, и не уступили в ней.

Хотелось бы поблагодарить игроков за исполнение договорённостей. Мы были настроены сегодня на победу, получив болезненную пощёчину в Калининграде. Мы знали, что «Балтика» 75% своих голов забивает до 70-й минуты. Прогнозировали, что в концовке нам нужно будет прибавлять. Сегодня закономерен был бы ничейный результат, но нам повезло в конце матча», — цитирует Талалаева сайт ФНЛ.

«Тамбов» в компенсированное время вырвал победу у «Балтики»
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
ФК Балтика ФК Тамбов Андрей Талалаев
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