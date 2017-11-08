Уткин: ответственного за контракт нарцисса Манчини в «Зените» нужно осудить

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением об уровне главного тренера «Зенита» Роберто Манчини и его способности погасить возможный конфликт в команде.



«По-моему, конфликт между аргентинской диаспорой и российскими игроками в „Зените“ есть давно. Наверное, конфликтом это называть слишком громко, но взаимное недопонимание, безусловно, существует. Конфликт — это когда ситуация выходит наружу и становится неуправляемой. В „Зените“ ситуация сложная, но неуправляемой я бы её не назвал.



Манчини в прежних командах много раз не справлялся с такими ситуациями, о чём мы впоследствии узнавали из разнообразных рассказов и воспоминаний. Не знаю, как будет в „Зените“, но это явно не его конёк. Нарциссы вообще редко интересуются тем, что происходит вокруг них. Манчини не в клиническом смысле нарцисс, но относительно многих других специалистов — да.



Не знаю, пойдёт ли на пользу „Зениту“ пауза на игры сборных. С другим тренером точно пошла бы, а с Манчини — не знаю. Контракт Роберто — это, конечно, вещь дорогая и ценная, и он столько времени хранился, пока не вступил в силу. Может быть, это уже антиквариат, охраняемый законом и Министерством культуры. Но я считаю, что контракт Манчини — это не та ценность, за которую надо держаться. А человека, который это придумал, нужно осудить, и в дальнейшем ему нельзя позволять принимать решения единолично.



Изменю ли мнение, если Манчини станет чемпионом? В прошлом году Каррера стал чемпионом — и что, он сразу великий тренер? Я не думаю, что Роберто приглашали для того, чтобы он вернул „Зениту“ чемпионство. Его приглашали создать новую команду, которая сможет добиться результата совершенно другого масштаба. В этом отношении чемпионство — условие обязательное, но промежуточное», — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

По неофициальной информации, заработная плата Манчини в «Зените» составляет € 4,5-6 млн в год.