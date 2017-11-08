Ю. Газзаев: надежда вдохновила «Луч-Энергию», игроки хотели стать героями

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал ничью с «Лучом-Энергией» (0:0) в выездном матче 22-го тура ФНЛ.



«Всегда хочется большего. Если посмотреть на сегодняшний результат, то могли забить в конце матча, когда Сутормин вышел, но не сумел вратаря переиграть. Надежда, которую подарили игрокам соперника, вдохновила «Луч-Энергию». Ведь руководитель региона обещал, что всё будет хорошо и ситуация выправится. В такие моменты эмоциональный фон выше обычного. Сегодня тот случай, когда футболисты соперника хотели стать героями.

Наша команда старалась и боролись. Борьбы было много. В целом я доволен тем, как играли. Результат закономерен. Хочу пожелать Владивостоку, где любят футбол, чтобы тревог не было и ставились серьёзные задачи", — цитирует тренера сайт лиги.