Биджиев: «Спартак-2» мне очень нравится — обученные ребята, быстрый футбол

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал итоги выездного матча 22-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (1:0).

«Мы готовились к этой игре и изучали «Спартак-2». Эта команда мне очень нравится. Здесь обученные ребята, которые играют в быстрый футбол. Нам было нужно правильно определить тактику в атаке и обороне. Важно было контролировать мяч. В первом тайме это удавалось. Во втором тайме спартаковцы перехватили инициативу, но мы сумели внести изменения в игру. Сработали замены. Ребята выполнили установку на игру. Победа сегодня очень важна. Сегодня уже нужно думать о домашнем матче», — цитирует тренера сайт лиги.