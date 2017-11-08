Бенитес: «Ньюкаслу» пора понять, что мы уже не в Чемпионшипе

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес отметил, что его команда слишком часто допускает ошибки.

«Мы должны быстро понять, что значат ошибки в Премьер-лиге и как за них наказывают. Это не Чемпионшип, где можно побеждать, несмотря на ошибки. В АПЛ всё просто: если вы допустили ошибку, то заплатите за это. Мы должны узнать, что надо делать и как реагировать, если что-то идет не так.



Мы постоянно делаем ошибки и платим за это очками. Нужно больше концентрации, особенно в последние минуты матчей», — цитирует Бенитеса Sportsmole.