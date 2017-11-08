Давыдов: хорошо, что у «Сибири» есть манеж: ножки в тепле, чувство мяча другое

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов прокомментировал выездной матч с «Сибирью» (1:3) в 22-м туре ФНЛ. Игра прошла в Новосибирске в крытом манеже «Заря».

«Ребята неплохо играли, мы произвели небольшие изменения. Единственное, нас подводит индивидуальное мастерство в штрафной площади: даём пробить, теряем позиции. До этого была просто безобразная игра с «Тюменью», а сегодня — хороший повод для того, чтобы проанализировать, поддержать молодых ребят и двигаться дальше. У наших ребят было желание отыграться, но нам не хватает исполнительского мастерства, а у соперника ребята постарше, поэтому и исполнение качественнее.



Как нам игралось в манеже? Манеж у вас прекрасный: поле новое постелили, хорошие условия для болельщиков. Здесь можно показывать другой футбол: и ножки в тепле, чувство мяча другое, сам мяч в естественном положении по своему качеству. Игра убыстряется, потерь больше. Хорошо, что у «Сибири» есть манеж», — цитирует Давыдова сайт ФНЛ.