Месси рассказал, что готов сделать, если выиграет со сборной Аргентины ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сказал, что готов сделать, если выиграет с национальной командой чемпионат мира 2018 года в России.



«Если выиграем, обещаю, что пройду (паломническим путём. — Прим. «Чемпионата») до церкви святого Николая. Мы все хотим выиграть чемпионат мира», — приводит слова Месси AS со ссылкой на TyC Sports.

Церковь святого Николая находится недалеко от города Росарио, в котором родился Месси. Эта местность известна явлениями Девы Марии.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины находится в России, где 11 ноября сыграет с командой Станислава Черчесова. 14 ноября в Краснодаре аргентинцы встретятся с Нигерией.

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