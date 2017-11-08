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Икарди: лучшее в футболе — любовь болельщиков после побед над «Юве» и «Миланом»

Футбол

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди признался, что любит забивать голы «Ювентусу».

«Люблю забивать голы «Ювентусу», так как это принципиальный соперник «Интера». Матчи между этими клубами всегда вызывают огромный интерес как в Италии, так и по всему миру. Я забивал „Ювентусу“ и в „Сампдории“, и в „Интере“. Любовь болельщиков, которую вы чувствуете после побед над „Юве“ и „Миланом“, — лучшее в футболе.

Стараюсь смотреть и другие футбольные матчи, но с пятью детьми это нелегко. Свободного времени почти нет», — сказал Икарди в эфире Inter TV.

Икарди на восстановление потребуется меньше недели
Источник: Официальный сайт ФК "Интер" Сообщить об ошибке
Теги
Интер ФК Милан Ювентус Мауро Икарди Болельщики — Футбол
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