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Смертин: мы зафиксировали менее 10 случаев проявления расизма в этом сезоне

Футбол

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин рассказал о случаях проявления расовой нетерпимости в России.

«Проявления расизма существуют. Может быть, малыми группами, но есть. Мы говорили об этом в Бахрейне с Инфантино. Даже небольшое количество людей слышно, и это вызывает последствия. Хотя большинство фанатов – порядочные люди. За последние полгода мы провели достойную работу во внутреннем чемпионате, к примеру, если говорить о тех же увеличениях штрафов. Мы планируем и дальше внедрять и прививать новые практики. У нас есть своя статистика.

В Контрольно-дисциплинарном комитете говорили про ноль случаев расизма, а в УЕФА их фиксируют под сотню каждый год? КДК руководствовался той статистикой, которой располагал на тот момент. У нас – своя. Не могу назвать точное количество зафиксированных нами случаев проявления расизма в России в этом сезоне. Меньше десяти», — сказал Смертин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Алексеем Смертиным читайте на «Чемпионате».

Количество случаев проявления расизма в России по сезонам по версии FARE

Количество случаев проявления расизма в России по сезонам по версии FARE

Фото: CNN
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Большое интервью Алексея Смертина, после которого вы узнаете все о расизме в нашем футболе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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