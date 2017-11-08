Петраков: игроки «Томи» показали сибирский характер и победили «Крылья Советов»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 22-го тура ФНЛ.



«По содержанию игры первый тайм был похож на хороший футбол, хорошего уровня. Достаточно агрессивно и внимательно в обороне сыграли. Но вот парадокс: когда стали играть в большинстве, появилась боязнь за результат, начали играть на удержание. Хотя, конечно, так отдавать инициативу нельзя. Возможно, это связано с тем, что получил травму Зуйков и нам пришлось переходить на игру в четыре защитника. Всё хорошо, что хорошо кончается. Атмосфера перед игрой была достаточно напряжённая, но ребята показали сибирский характер и победили.



С чем связана задержка начала матча? Есть у нас определённые проблемы по контрактам. И хорошо, что был представитель руководства ФНЛ — Иван Александрович Шабанов. Перед игрой он встретился с ребятами, объяснил ситуацию. Хорошо, что его слова были встречены позитивно. Ребята прислушались, поверили, в итоге вышли и сыграли достойно», – сказал Петраков.

Тихонов: даже оставшись в меньшинстве, «Крылья» были на голову выше «Томи»