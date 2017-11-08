Панюков: соперники в ФНЛ все одинаковые, сильных команд нет

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков прокомментировал выездной матч с «Сибирью» (1:3) в 22-м туре ФНЛ и ответил на вопрос об уровне лиги.

«Возможно, не хватает мастерства и взаимопонимания. Сильное моральное давление сказывается на результате. Перелет не такой и долгий, проблем не ощутили. На все игры у меня установка одна: забить, а там по ситуации.



У меня нет цели стать лучшим бомбардиром турнира. Пусть им станет Козлов. Я делаю то, что должен делать. Какая разница, кто сколько забил. Для меня главное, что я забиваю.



Соперники в ФНЛ все одинаковые, в ФНЛ нет сильных команд. «Сибирь» — такая же, как и все. В группу исключений входят «Енисей», «Крылья Советов». Больше никого не могу выделить», — цитирует Панюкова сайт «Зенита».