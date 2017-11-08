Аленичев: у «Енисея» функциональный спад, но такие моменты есть у всех

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 22-го тура ФНЛ с «Оренбургом» (0:1).

«Когда проигрываешь, настроение не очень хорошее. В первом тайме, считаю, обе команды осторожничали, из-за чего футбол для зрителей был скучноватый. Второй получился совершенно другим по содержанию игры. Мы первыми имели голевой момент, но не воспользовались. Футбольный закон, что не забиваешь ты – забивают тебе, никто не отменял.

Мы готовились к игре и знали, что «Оренбург» больше половины мячей забивает со стандартов, так произошло и сегодня. После пропущенного мяча владели преимуществом, имели шансы отыграться, но подвела реализация. В целом, считаю, более закономерной была бы ничья.



Осталось три тура перед паузой. Эти матчи играем дома, хотелось бы, чтобы результат этих игр был другой, нежели в последних матчах. У нас произошёл функциональный спад – проиграли матч в Кубке, сыграли две игры вничью и сегодня потеряли очки. Неприятный у нас период, но такие моменты есть у всех. Самое главное, выйти из этого непростого положения и провести концовку осенней части на хорошем уровне», — цитирует Аленичева пресс-служба «Енисея».