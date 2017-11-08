Тебас: Каталония не обретёт независимость, а «Барселона» останется в Примере

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил уверенность, что «Барселона» продолжит выступать в чемпионате Испании.
«Каталония не обретёт независимость. Каталония останется в составе Испании надолго. А «Барселона» продолжит выступать в чемпионате Испании», – цитирует Тебаса As.
1 октября в Каталонии прошёл референдум о независимости, 90,18 % участников которого высказались за отделение от Испании. При этом Мадрид не признаёт результаты голосования. Руководство Каталонии отложило решение вопроса о выходе из состава Испании.
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