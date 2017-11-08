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Смертин: моя задача — объективно фиксировать факты проявления расизма в России

Футбол

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин, который также занимает пост исполнительного директора в московском «Динамо», заверил, что старается объективно выполнять обязанности.

«Когда поступило предложение, взял время на раздумье. Увиделся с президентом РФС Виталием Мутко. Его поддержка была очень важна. Как командный игрок, отлично понимаю: без единомышленников трудно что-то сдвинуть с места. Моя задача — объективно фиксировать факты и принимать решение.

Есть небольшой конфликт интересов. Но у меня в РФС работает целая ни от кого не зависимая команда, соответственно, и все решения принимаются объективно. Я общался на этот счёт с руководством «Динамо» и РФС. Говорил, что способен ответственно работать. С обеих сторон получил доверие», — сказал Смертин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Алексеем Смертиным читайте на «Чемпионате».

«Поймите, у меня нет личных интересов». Как в России борются с расизмом
Большое интервью Алексея Смертина, после которого вы узнаете все о расизме в нашем футболе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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