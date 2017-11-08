Десайи: «Милану» нужно заполучить троих или четверых топовых игроков

Бывший игрок сборной Франции и «Милана» Марсель Десайи поделился мнением о проблемах команды в этом сезоне.

«Конечно, я буду любить „Милан“ всю жизнь! Быть там, на „Сан-Сиро“, среди 80 000 человек — это нечто! На этом стадионе я переживал моменты, которые не могу описать, они были действительно невероятными. Сейчас я немного страдаю. Нужно надеяться, что руководители клуба знают, что делают.



В этом сезоне они купили много игроков, надеясь преуспеть, но сейчас этого не происходит, так что нужно дойти до конца сезона и заполучить троих или четверых по-настоящему топовых игроков, которые принесут в команду опыт и сделают ее более зрелой», — сказал Десайи в эфире Mediaset Premium.