Мойес: мне есть что доказывать в «Вест Хэме»

Новый главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес дал понять, что намерен начать работу с укрепления обороны.

«Думаю, мне есть что доказывать. Иногда приходится ремонтировать вещи, и, может быть, я кое-что починю. Я всегда был сторонником красивого футбола, мне нравится видеть атакующую игру и голы. Хочу, чтобы смотреть матчи нашей команды было интересно, но в первую очередь нужно наладить защиту. Мы должны начать с этого.



У нас достаточно хороших игроков в группе атаки, чтобы доставлять проблемы соперникам и забивать голы. Давайте посмотрим, сможем ли мы найти способ снизить количество пропущенных мячей», — цитирует тренера Sky Sports.