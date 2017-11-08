П. Гусев: такие проблемы, как у «Луча-Энергии», есть почти у всех в ФНЛ

Главный тренер «Факела» Павел Гусев прокомментировал результат матча 22-го тура ФНЛ с «Тюменью» (0:0), а также поделился мыслями о финансовых проблемах «Луча-Энергии».

«В плане результата ничья для нас – неплохо. Счёт 0:0 отражает настоящее соотношение сил. Играли две команды со сложной турнирной ситуацией. «Тюмень» владела территорией, инициативой. Футболисты много боролись. Но, думаю, настоящих моментов не создали ни мы, ни хозяева. Игроки часто принимали необдуманные решения. Ошибались в элементарных ситуациях. Думаю, обидно не должно быть ни «Факелу», ни «Тюмени».



Сложно о чём-то говорить, когда от нас ушли 19 футболистов. Пришли необстреляные ребята. У некоторых нет опыта выступлений даже во втором дивизионе. Задача у «Факела» одна – остаться в ФНЛ. В её реализации не сомневаюсь ни на секунду. Мы видим у наших подопечных положительные сдвиги. Хотя всё равно мало забиваем, есть масса проблем, особенно в организации игры.



Проблемы „Луча-Энергии“? Думаю, такие проблемы есть у всех в ФНЛ. Исключение – Красноярск, Самара, Оренбург, Тамбов и Калининград. А так, у «Факела» всё, как у всех. Отмечу, что наш президент клуба делает всё, чтобы улучшить ситуацию», — сказал Гусев.