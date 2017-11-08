Адвокат сообщил, что покинет сборную Нидерландов после ноябрьских матчей

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат сообщил, что предстоящие товарищеские матчи с Шотландией (9 ноября) и Румынией (14 ноября) станут для него последними в национальной команде. Контракт 70-летнего специалиста с голландской сборной истекает 1 декабря.

«Это будут два моих последних матча, затем я покину сборную Нидерландов. Предложений от клубов я пока не получал. Давайте сначала проведём эти два матча, а потом посмотрим», — цитирует экс-тренера «Зенита» NOS.

Адвокат был назначен главным тренером сборной Нидерландов весной этого года, но не смог вывести оранжевых на чемпионат мира 2018 года.