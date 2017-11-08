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Адвокат сообщил, что покинет сборную Нидерландов после ноябрьских матчей

Футбол

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат сообщил, что предстоящие товарищеские матчи с Шотландией (9 ноября) и Румынией (14 ноября) станут для него последними в национальной команде. Контракт 70-летнего специалиста с голландской сборной истекает 1 декабря.

«Это будут два моих последних матча, затем я покину сборную Нидерландов. Предложений от клубов я пока не получал. Давайте сначала проведём эти два матча, а потом посмотрим», — цитирует экс-тренера «Зенита» NOS.

Адвокат был назначен главным тренером сборной Нидерландов весной этого года, но не смог вывести оранжевых на чемпионат мира 2018 года.

Адвокат: отборочный цикл ЧМ был проигран Нидерландами ещё до моего прихода
Источник: NOS.nl Сообщить об ошибке
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Сборная Нидерландов - Футбол Сборная Румынии — Футбол Сборная Шотландии - Футбол Дик Адвокат товарищеские матчи
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