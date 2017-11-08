Калешин: «Кубани» для победы над «Шинником» не хватило сантиметров

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничейный результат выездного матча с «Шинником» (0:0) в 22-м туре ФНЛ.

«Сразу после игры кажется, что нам для победы не хватило сантиметров. Я считаю, что команда справилась с заданием, потому что у соперника очень хорошо поставлена игра в вертикальный футбол, и своим оппонентам «Шинник» создает много проблем. Нам сегодня удалось справиться с двумя центральными нападающими, которые практически не имели шансов, за исключением, может быть, пары полумоментов у Эльдара Низамутдинова в первом тайме.

Матч все 90 минут держал в напряжении. Мы до конца хотели победить, но сегодня удача была где-то на стороне соперника", — сказал Калешин.