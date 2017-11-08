Оганесян признал вину в хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург»

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал вину в хищении более 50,4 млн рублей при строительстве стадиона «Санкт-Петербург», сообщает аккаунт объединенной пресс-службы судов Петербурга в «Телеграме».



«Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Шестнадцатого октября 2017 года фигурант вину признал. Выполнены требования ст. 215 УПК РФ. Начато выполнение требований ст. 217 УПК РФ. Сумма похищенных денсредств, по версии следствия, составляет 50 480 862 рублей. Следователь просит суд продлить меру до 09.02.2018. Суд рассмотрит ходатайство 13 ноября», — говорится в сообщении.

Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове. В результате этого в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.