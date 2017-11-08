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Агент: не вижу никого сильнее Кришито в сборной Италии на его позиции

Футбол

Андреа Д’Амико, являющийся агентом защитника «Зенита» Доменико Кришито, высказался в связи с очередным невызовом своего клиента в сборную Италии.

«Джампьеро Вентура даже не принимал его во внимание, но я не вижу лучших альтернатив на его позиции.

Что касается слухов о «Наполи», то контракт Кришито с «Зенитом» истекает в июне 2018 года и российский клуб действительно хочет его продлить. «Наполи» нужны будут новички в январе, но этот переход маловероятен. В настоящий момент нет диалога между ними и «Зенитом» по Кришито. Но он был бы очень рад перейти в «Наполи», — сказал агент в эфире Radio 24.

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Источник: Radio 24 Сообщить об ошибке
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Наполи Сборная Италии — Футбол ФК Зенит Джампьеро Вентура Трансферы Футбольные агенты ЧМ-2018
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