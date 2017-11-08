Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Манчини стал обладателем награды Golden Foot

Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на церемонии в Монако, которая прошла вчера, 7 ноября, был удостоен награды Golden Foot как легенда мирового футбола. Помимо Манчини, в этой же области был награждён знаменитый голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан.

Напомним, среди действующих футболистов награда Golden Foot в этом году была вручена вратарю «Порту» Икеру Касильясу. Основной приз вручается футболистам старше 28 лет за успешную карьеру.

Видео церемонии награждения Манчини и Кана можно посмотреть в «твиттере» Sportdec.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Оливер Кан Роберто Манчини
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент