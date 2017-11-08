Каморанези: технически Пирло был одарён меньше, чем Ди Натале

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Мауро Каморанези отметил, что не считает экс-игрока сборной Италии Андреа Пирло наиболее технически одаренным футболистом из числа тех, с кем играл на одном поле.

«Пирло — грозный и очень классный игрок, вместе с ним мы выиграли чемпионат мира. Является ли он самым технически одаренным игроком, с кем я когда-либо играл? Нет, я бы сказал, что это Антонио Ди Натале», — сказал Каморанези в интервью Top Calcio 24.

Пирло накануне объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет. Пирло, в чьем активе 116 матчей за сборную Италии, шесть раз выигрывал Серию A и дважды — Лигу чемпионов. Также на его счету победа на ЧМ-2006 вместе со сборной Италии.