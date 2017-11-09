Бывший главный тренер «Лиона» и «Астон Виллы» Реми Гард возглавил «Монреаль Импэкт», выступающий в MLS. 51-летний французский специалист подписал с канадским клубом контракт сроком на три года.

Предыдущим главным тренером «Монреаль Импэкт» был Мауро Бьелло, который в конце октября покинул команду после невыхода канадцев в плей-офф MLS по итогам регулярного чемпионата.

«Мы рады и горды, что Реми Гард возглавил „Монреаль Импэкт“. Будучи игроком, ассистентом и тренером, он показал свои способности лидера и знание игры. Для нас его назначение — новый старт», — сказал президент клуба Джоуи Сапуто.