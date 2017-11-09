Рауш: в Германии жизнь в порядке, только маленько грязно

Защитник сборной России и «Кёльна» Константин Рауш рассказал о жизни в Германии и признался, что хотел бы поиграть в РФПЛ.



«В последний раз был в родной Томской области ещё в детстве, в 13 лет. Всё времени нет. Но обязательно ещё приеду! Наверное, разрыв между Россией и Европой есть. Но в Германии жизнь в порядке, только маленько грязно. А так политики устраивают всё для людей. Да, многим в Европе не нравятся мигранты, но не мне.



Меня часто спрашивают, хотел бы я поиграть в России. И я никогда не отвечал „не хочу“. Просто конкретного интереса ещё не было. Сейчас мне всё нравится в „Кёльне“, здесь постоянная практика. Клуб сообщил мне, что все полтора года я играл хорошо, и предложил новое соглашение.



Не уверен на сто процентов, что люди, которые со мной однажды связывались, были из „Спартака“. Агенты какие-то хотели со мной поговорить, что-то узнать. Мне неизвестно о контактах из российских клубов. Много думаю об этом и никогда не откажусь от разговора с клубом из России. Было бы интересно однажды туда перейти. Это что-то новое, неизвестное. А в конце карьеры мне хочется сказать: я поиграл и в топ-чемпионате, и в стране, где родился», — сказал Рауш в интервью «Спорт-экспрессу».

«Кёльн» с Раушем в составе продлил серию без побед в Бундеслиге до 11 матчей