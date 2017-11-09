Мората: поставил перед собой задачу выиграть чемпионаты Англии, Испании и Италии

Нападающий «Челси» и сборной Испании Альваро Мората выразил намерение добиться победы в английской Премьер-лиге и преуспеть с национальной командой на чемпионате мира — 2018 в России.



«Я поставил перед собой задачу выиграть чемпионаты Англии, Испании и Италии. Это моя цель: выиграть Премьер-лигу и войти в историю как испанец, который завоевал титул в этих трёх странах.



Я не жалею, что перешёл в«Челси», напротив, я надеюсь, что смогу продолжить свою карьеру здесь на долгие годы. В «Реале» Зидан сказал, что я могу остаться, но в атаке было много вариантов. В конце концов я принял решение, что мне лучше уйти.



Наступает год чемпионата мира, и это происходит лишь каждые четыре года. Мне 25 лет, и я хочу быть на этом чемпионате», — подчеркнул Мората в интервью изданию Marca.



В своей карьере Мората дважды побеждал с «Ювентусом» в Серии А и стал чемпионом Испании в «Реале» в прошлом сезоне.

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