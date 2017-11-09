Серхио Рамос: переход Неймара в «Реал» был бы плюсом для нашей команды

Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что был бы рад видеть в мадридской команде бывшего нападающего «Барселоны» Неймара, выступающего в настоящее время за «ПСЖ». Накануне СМИ сообщали о намерении «Реала» купить бразильца в будущем.

«Мне нравится играть в одной команде с лучшими, и очевидно, что Неймар является одним из лучших игроков в мире. Перейти в „Реал“ проще из „ПСЖ“, чем из „Барселоны“. Футбол таков, что произойти может всякое. Конечно, переход Неймара в „Реал“ был бы плюсом для нашей команды. С Неймаром у меня хорошие отношения и со своей стороны я не стал бы закрывать дверь для такого перехода», — сказал Серхио в эфире Cadena Ser.

Рамос также пошутил по поводу того, что Неймар, будучи игроком «Барселоны», дважды воспользовался дисквалификацией в чемпионате Испании, чтобы отправиться на родину на день рождения сестры. «Перед переходом мы бы обсудили вопрос с днём рождения его сестры», — сказал защитник «Реала» с улыбкой на лице.