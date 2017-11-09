100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рамос: не согласен с мнением, что с Моратой, Пепе и Хамесом «Реал» был сильнее

Футбол

Защитник «Реала» Серхио Рамос не согласился с нападающим Криштиану Роналду, недавно заявившим, что мадридская команда была сильнее, когда в её составе играли Альваро Мората, Пепе и Хамес Родригес. Все трое покинули «Реал» минувшим летом.

«Не согласен, что мы были сильнее. Подобным образом высказались многие, но я не разделяю эту точку зрения. Когда выигрывали Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, мы были такими же, как сейчас. Я склонен считать, что последние проблемы связаны с травмами. У нас были серьёзные потери, а команда сильнее, когда в строю все», — сказал Рамос в эфире Cadena Ser.

Роналду: с Пепе, Хамесом и Моратой «Реал» был сильнее
Источник: Cadena Ser Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Альваро Мората Криштиану Роналду Пепе Кеплер Серхио Рамос Хамес Родригес
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент