Рамос: не согласен с мнением, что с Моратой, Пепе и Хамесом «Реал» был сильнее

Защитник «Реала» Серхио Рамос не согласился с нападающим Криштиану Роналду, недавно заявившим, что мадридская команда была сильнее, когда в её составе играли Альваро Мората, Пепе и Хамес Родригес. Все трое покинули «Реал» минувшим летом.

«Не согласен, что мы были сильнее. Подобным образом высказались многие, но я не разделяю эту точку зрения. Когда выигрывали Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, мы были такими же, как сейчас. Я склонен считать, что последние проблемы связаны с травмами. У нас были серьёзные потери, а команда сильнее, когда в строю все», — сказал Рамос в эфире Cadena Ser.