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Роналду отметился красивым пасом рабоной на тренировке «Реала»

Футбол

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отличился на тренировочной сессии мадридского клуба, сделав красивый пас рабоной на партнёра по команде на базе чемпионов Испании.

Мадридский клуб провёл тренировку перед паузой в чемпионате, связанной с играми национальных сборных. После возобновления матчей Примеры «Реалу» предстоит встреча с соседями из «Атлетико». Столичное дерби состоится 18 ноября и начнётся в 22:45 мск.

Видео эпизода можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
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