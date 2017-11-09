Ибрагимович: история со сборной закончена, но съездить в Россию было бы здорово

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, принявший решение завершить выступления в составе национальной команды Швеции, подчеркнул, что не собирается возвращаться в сборную, но сама идея поездки в Россию на чемпионат мира — 2018 является привлекательной.



«Моя история с национальной сборной закончена, но мы посмотрим, что произойдёт дальше. Было бы здорово отправиться в Россию», — сообщил Ибрагимович в интервью Sky Sports Italia.



За право участия на мировом первенстве сборная Швеции поспорит с командой Италии. Первая игра соперников состоится 10 ноября в Стокгольме.

Ибрагимович: после моего ухода никто не ждёт многого от сборной Швеции