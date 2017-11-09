Экс-игрок «Баварии» Янкер обвинил Левандовского в эгоизме

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Карстен Янкер подверг критике форварда команды Роберта Левандовского. Янкер считает, что футболист сборной Польши не должен быть таким эгоистичным.

«Никогда не следует забывать, что ты одерживаешь победы, выигрываешь титулы и добиваешься личных достижений лишь благодаря поддержке партнёров по команде», — цитирует Янкера интернет-портал Goal.

Относительно отставки Карло Анчелотти с поста главного тренера немецкого гранда Янкер сказал: «Когда его уволили, то написали, что некоторые звёзды были против него. Я был этим очень удивлён, поскольку он прекрасно знает, как надо обращаться со звёздными футболистами».