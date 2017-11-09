Гюндоган: у Гётце есть потенциал, чтобы улучшить свою игру

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», выразил удовлетворение тем, что хавбек немецкой команды Марио Гётце вновь выходит на поле. В конце февраля текущего года врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне.

«Меня особенно радует, что после тяжёлого сезона Гётце вернулся в строй, находится в таком состоянии и постепенно приближается к своей оптимальной форме. У Марио есть потенциал, чтобы улучшить свою игру, и он ещё не старик. Благодаря всем переживаниям и опыту человек растёт как личность и как игрок», — цитирует Гюндогана интернет-издание Sport1.