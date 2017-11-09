Агуэро хочет вернуться в «Индепендьенте» в 2019 году

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро признался, что через полтора года может покинуть «Манчестер Сити» и вернуться в «Индепендьенте». Агуэро провёл девять лет в системе аргентинского клуба до переезда в Европу в 2006 году. Контракт 29-летнего бомбардира с «горожанами» истекает летом 2019 года.

«Мой план всегда заключался в том, чтобы вернуться в „Индепендьенте“, когда в 2019 году мой контракт с „Сити“ истечёт. У меня есть возможность продлить контракт с „Ман Сити“ ещё на год, это один из вариантов. Но есть и идея вернуться в Аргентину», — приводит слова Агуэро Goal.