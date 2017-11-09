Ринкон считает, что Хамес Родригес не обладает лидерскими качествами

Бывший полузащитник сборной Колумбии и мадридского «Реала» Фредди Ринкон считает, что хавбек колумбийской национальной команды и мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес не обладает лидерскими качествами.

«Хамес никогда не был лидером в национальной команде. Футболист, обладающий лидерскими качествами, отличается тем, что осознаёт то, что другим недоступно», — приводит слова Ринкона Bernabeu Digital.

Трансферный лист Родригеса принадлежит «Реалу», а цвета немецкого гранда он защищает на правах аренды. На днях колумбиец отметил, что всё больше адаптируется к игре «Баварии».

В активе Хамеса 57 матчей и 19 голов в составе сборной Колумбии.