С. Рамос объяснил состояние Роналду после гола Иско его амбициями

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал состояние нападающего Криштиану Роналду в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:0). Португальский футболист сам ворота соперников не поражал, однако отметился голевой передачей на Иско. После взятия ворот гостей Роналду особой радости не проявил, что стало поводом для дискуссий.

«Есть разные мнения по поводу того, что Роналду не праздновал гол Иско. Я знаю Криштиану давно. Знаю о его амбициях, и мне известно, насколько раздражённым он уезжает домой, когда не забивает. Возможно, он поступает не лучшим образом. Мне самому всё равно, кто будет забивать в нашей команде. Это может быть и Кейлор Навас. Но понятно, что у Криштиану другая роль и цели. Такая, например, как «Золотой мяч». Роналду многое даёт «Реалу», и мы не можем сердиться на его поведение», — цитирует Рамоса Marca.