Лопетеги: никто не говорил, что сборная Испании не может пригласить М. Алонсо

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что не исключает вызова защитника лондонского «Челси» Маркоса Алонсо в национальную команду. Наставник испанцев подчеркнул, что очень высоко оценивает игровые качества этого футболиста

«Нам никто не говорил, что сборная Испании не может пригласить Алонсо. Речь идёт об очень сильном футболисте, который отлично справляется со своими обязанностями. Он может быть приглашён в национальную команду в любой момент», — приводит слова Лопетеги Marca.

По итогам 11 туров АПЛ Алонсо принял участие во всех матчах, отметившись 2 голами.