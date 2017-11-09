Пауло Сержио: в нынешнем сезоне «Баварии» будет непросто выиграть Бундеслигу

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Бразилии Пауло Сержио считает, что у мюнхенцев в нынешнем сезоне неплохие перспективы. Сержио полагает, что недавние неудачи немецкого гранда не являются помехой для достижения новых громких успехов. Правда, он также добавил, что подопечным Юппа Хайнкеса придётся нелегко.

«В нынешнем сезоне «Баварии» будет непросто выиграть Бундеслигу. Тем не менее считаю, что команде удастся добиться этого. Я, как и прежде, считаю «Баварию» фаворитом. Это не в последнюю очередь обусловлено возвращением Хайнкеса, а также тем, что он владеет немецким языком и знаком с большинством игроков команды», — цитирует Пауло Сержио интернет-портал Goal.

По итогам 11 туров национального первенства мюнхенцы с 26 очками единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая «РБ Лейпциг» на четыре очка.