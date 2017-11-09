Мората — о том, что Роналду не праздновал гол Иско: это многое говорит о нём

Бывший нападающий «Реала» и «Ювентуса» Альваро Мората, защищающий ныне цвета «Челси», поделился мнением о поведении форварда «сливочных» Криштиану Роналду в ситуациях, когда он не забивает голов. Португалец в очередной раз не сумел поразить ворота соперника в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:0). Правда, он отметился голевой передачей на Иско, но после взятия ворот гостей особой радости не проявлял, что стало поводом для дискуссий.

«Это многое говорит о Роналду. Возможно, тот, кто видит всё это со стороны и не является футболистом, считает такое поведение неподобающим. Но он таков, и именно благодаря таким качествам Криштиану стал одним из лучших игроков в истории мирового футбола. Нормально, что он был раздражён, ведь он привык забивать за игру три-четыре гола, а тут не забил ни одного. Роналду радуется победам команды, но он любит забивать, и в этом его счастье. Я и сам порой испытываю подобное состояние, правда, не в такой степени», — цитирует Морату AS.